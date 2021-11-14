"Türkiye garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 15 Kasım Cumhuriyet bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Atun'un mesajı şöyle;

Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, büyük bedeller ödeyerek kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelen onurlu bir tarihtir. Kıbrıs Türk Toplumu büyük uğraşlar sonucunda kendi devlet çatısı altında, huzur, barış ve güven içerisinde bir yaşama kavuşmayı başarmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38. yıldönümünü onur ve gururla kutladığımız bu günde, Kıbrıs Türk Halkı olarak bu coğrafyadaki varoluş mücadelemizde tüm imkansızlıklar, ambargolar, yaşanan acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğumuz mücadele asla unutulamaz.

Geçen 38 yılda başımız dik şekilde söyleyebiliriz ki, devletimiz tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir yol katettik. Kıbrıs konusunda, bugüne kadar ortaya konan tüm çözüm planlarında

iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk. Buna karşın her seferinde, Rum tarafının değişmeyen uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun KKTC'yi gözmezden gelen adaletsiz yaklaşımı ile karşı karşıya kaldık. Kıbrıs Türk Halkının bu adadaki siyasi varlığının uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun da bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Bugün, çağdaş ve demokratik hukuk devletimiz, halkımıza daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle varlığını sürdürmekte, Anavatan Türkiyemizden aldığımız güç ve destekle, geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hepimizin ortak sorumluluğu, devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır.

Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilerimize ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutlarım.