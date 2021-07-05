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Türkiye, Her Alandaki İmkanlarını KKTC ile Paylaşıyor

Orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC’ye hibe edilen 5 adet mobil kamera ve güneş panelleri belirlenen orman alanlarına kuruldu; bir yangın helikopteri de ilk kez KKTC’de konuşlandırıldı

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:53
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Türkiye, Her Alandaki İmkanlarını KKTC ile Paylaşıyor

Orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere KKTC’ye hibe edilen 5 adet mobil kamera ve güneş panelleri belirlenen orman alanlarına kuruldu; bir yangın helikopteri de ilk kez KKTC’de konuşlandırıldı

TÜRKİYE, HER ALANDAKİ İMKANLARINI KKTC İLE PAYLAŞIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin her alandaki sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Türkiye tüm imkanlarını paylaşmaya devam ediyor.

Türkiye, her konuda olduğu gibi, KKTC’nin yeniden yeşil adaya dönüşmesi için orman alanların geliştirilerek korunması amacıyla son 10 yılda 10 milyon adetten fazla fidan desteğinin yanında, teknik imkan da sağlıyor. Türkiye, ormancılığın geliştirilmesi, olası yangınlara erken ve etkin müdahale için KKTC Orman Dairesi’nin araç parkını ise her yıl güçlendiriyor.

MOBİL YANGIN GÖZETLEME KAMERASI VE GÜNEŞ PANELLERİ DEVREDE

Bu kapsamda, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere, KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen ve 21 Nisan’da Lefkoşa Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri tarafından KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim edilen 5 adet mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 adet mobil güneş paneli, KKTC Orman Dairesi tarafından belirlenen orman alanlarına yerleştirildi.

Mobil yangın gözetleme kameraları 3 kilometre içerisindeki piknik ateşini algılayabilme özelliğine sahip, algılanan ateş, internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaşıyor.

YANGIN HELİKOPTERİ KKTC’DE

Teslim edilen yangın gözetleme kamerası ve güneş panellerinin kurulmasının ardından, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri de, 23 Haziran’da KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alınarak hizmete başladı.

Kamov 32, çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Türkiye’den gönderilen yangın helikopteri, ilk görevini, 26 Haziran’da Serhatköy-Gayretköy arasında çıkan yangına müdahale ederek, başarılı bir şekilde tamamladı.

Son Güncelleme: 05.07.2021 11:55
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