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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesini Kabul Etti

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Ankara’da  bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri  Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:54
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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesini Kabul Etti

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede heyet üyeleri tarafından KKTC’de pandemi ile başlayan süreç ve gelinen aşama hakkında Bakan Soylu’ya bilgiler verildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı yatırımlar da gündeme geldi.

Görüşme sonrası Bakan Soylu, Komite üyelerine Güvenlik Acil Durumlar Operasyonlar Merkezi ve İçişleri Bakanlığına bağlı bazı diğer birimleri tanıttı.

Ankara’da temaslarına devam eden Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün yanısıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
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