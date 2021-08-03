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Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Türkiye ile Akıncı'nın arasının açılmasının Anastasadis'in "iki devlet yalanı" olduğunu söyledi, ilginç açıklamalarda bulundu

03 Ağustos 2021 Salı 13:15
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Türkiye ile Akıncı’nın arasını Anastasiadis açtı

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Maraş açılımını eleştirdi, ne bizim ne de Türkiye’nin dünyayla kavga edecek kapasitemiz yoktur” dedi.

Talat, Rum Lider Anastasadis’in iki devletli çözüm modelini ortaya atan kişi olduğunu anımsatarak “bunu dünyanın gözüne sokmamız gerekirdi ama yapmadık” diyerek, Türkiye ile Akıncı’nın arasını açılmasının temel nedeninin bu olduğunu kaydetti...

Haberin Tamamı İçin: https://www.seskibris.com/video/7550824/turkiye-ile-akincinin-arasini-anastasiadis-acti

Kaynak: Ses Kıbrıs

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