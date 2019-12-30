Türkiye ile Bloke Krizi!

Mali yılın son 24 saati yaşanırken hükümet büyük bir şok içerisinde. Ersin Tatar Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde geçtiğimiz haftalarda yaptığı görüşmeler sonrasında önceki günlerde son bir girişim daha yaparak Türkiye’den aktarılacak mali kaynakla ilgili Ziraat Bankası’nda bulunan paraya dönük uygulanan blokenin kaldırılmasının talep etti. Ancak şu ana kadar bu konuda bir gelişme olmadı. Hükümet büyük bir sıkıntı içinde. Türkiye şu ana kadar, Temmuz 2019’da serbest bırakmayı taahhüt ettiği toplam 750 milyon TL’nin çok küçük bir dilimini o da savunma giderlerini kapsayan kısmı serbest bıraktı. Türkiye’nin bir yandan blokeyi kaldıracağını belirtirken diğer yandan da blokenin devam ediyor olması Kuzey Kıbrıs’ta kafalarda birçok soru işaretinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye Kıbrıs Türkünü gözden mi çıkarıyor?

Blokenin kalkacağının Türkiye tarafından söylenmesine rağmen kalkmaması sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde siyasi çevrelerde “acaba Türkiye Kıbrıs Türkünü ve Kıbrıs’ı gözden mi çıkardı?” sorusunu gündeme getirdi. Türkiye’den gelecek kaynakla reel sektöre dönük yükümlülüklerini yerine getirmeyi planlayan hükümet blokenin kalkmamasıyla birlikte yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir duruma geliyor. Bu durumda reel sektörde özellikle devletten alacağı olan müteahhitler, hayvancı, çiftçi, eğitimci ve turizmciler hükümetin mali yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olması nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya kalacak. Hükümetin bu durum karşısında eli kolu bağlı bulunuyor. Blokenin kalkmaması durumunda ciddi iflasların yaşanması ve ülkenin ekonomik krize sürüklenmesinin kaçınılmaz olacağı dile getiriliyor.

Hükümet bir an önce yaklaşık 600 milyon TL’ye denk gelen kısmın da serbest bırakılmasını ve bunun altyapı yatırımlarıyla reel sektöre aktarılmasını bekliyor. Bu kaynağın aktarılmaması durumunda ülkenin çok ciddi bir kriz içerisine sürükleneceği hükümetin sadece maaş ödeyebilecek bir konumda kalacağı belirtiliyor.

Projeler için ayrılan kaynak serbest bırakılmadı

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay 18 Aralık tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’la gerçekleştirdikleri görüşmede blokelerin kalkacağı yönünde mutabakata varıldı. Ancak bu mutabakat şu ana kadar yürürlüğe girmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın blokelerin kalkacağına dair verdiği sözün hayata geçmemesi hükümet içerisinde değişik yorumlara neden oldu.

Yarım kalan birçok yol projesi, yeni merkezi cezaevi projesi gibi bir çok projenin tamamlanması için Ziraat Bankası’nda bekleyen kaynak yarın öğlene kadar serbest bırakılmazsa paranın tamamı Türkiye Maliyesine iade edilmiş olacak. Hükümetin bu noktadan sonra başının çaresine bakmak zorunda kalacağı ve kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmak durumunda kalacağı belirtiliyor.

Hükümet çaresiz

İhalelerle ilgili proje çalışmalarının tamamlayan KKTC hükümetinin paranın serbest kalması için yaptığı tüm girişimlerin Türkiye hükümeti tarafından dikkate alınmaması nedeniyle son derece çaresiz. Yeni kaynak gelmediği gibi bloke edilen kaynağın da serbest bırakılmadığı hükümet tarafından doğrulandı.

KAYNAK:HABERKIBRIS