“Türkiye ile ilişkileri bu noktaya getiren UBP’nin hazırladığı bir zemindir”

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Özersay, “Türkiye ile bu ilişkinin böyle sağlıksız bir şekilde devam ediyor olması UBP’nin kendisinin hazırladığı bir zemindir. Oğuzhan beyi istifa ettirdiler. Çok kolay bir şekilde kendi atadıkları bakanları feda eder noktaya gelmeleri, kendi atayacakları bakanları Türkiye’ye sormaları ve Türkiye’den bazı siyasilerin isimlerini kullanmaları doğru değildir. Bir siyasi parti başkanının kim olup olmayacağını belirleyen, bir başbakanın kim olacağını belirleyen Türkiye olmamalıdır. Burada ayrı bir devlet vardır, uluslararası alanda dile getirdiğimiz egemenliğe sahip çıkmamız ve buradaki demokrasiye sahip çıkmamız gerekir” dedi.