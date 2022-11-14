“Türkiye ile imzalanan ek protokolde 2,5 milyar TL'nin KKTC'ye akışı başladı”

-ÖZEL HABER

Başbakanlık müsteşarı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak canlı yayınında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı…

Seçim yasakları öncesinde devletteki çalışmaların bir düzene girdiğini aktaran Amcaoğlu, “16 Kasım’da seçim yasakları başlıyor. Ülkede bir seçim havası yok herkes ekmek derdinde. Biz de bu süreçte gerek çalışanların, gerek özel sektörün, gerek sosyal yardım alanların, hayata tutunabilmesi ve ayakta durabilmesini sağlamak adına önlemler aldık. Bize bu konuda en büyük destek de Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmekte” dedi.

Amcaoğlu, “Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolünde 4 milyar 250 milyon TL bir kaynak ayrıldı. O anlaşma sonrasında ekonomide yaşanan sıkıntılar 4 Milyar 250 milyon TL’nin de yeterli olmayacağı görüldü. Öte yandan bizim de proje bazında taleplerimiz oldu. Birçok devam eden proje var. Karayolları ile ilgili yürütülen projelerde kaynak yetersiz oldu. Belediyelerin devlet katkısı nedeniyle yaşadığı kaynak ihtiyacı, AKSA ile ilgili ödemeler ve daha birçok benzer konuyu masaya getirdiğimizde bunun karşılığı olumlu karşılandı ve TC ile KKTC hükümeti adına benim imza koyduğum bir 2.5 milyar TL’lik ek anlaşmayı imzaladık. Bakanlar kurulundan geçirilerek meclisin bilgisine sunulacaktır” bilgisini verdi.

Amcaoğlu, “Bu kaynağın bir kısmı gelmeye başladı. AKSA’ya 600 milyonluk kısmı ödenecek. 1 milyar 900 milyon bütçe açığına katkı olarak gönderildi. Diğer rakamlar da projelerin eksilen kısımları ile ilgilidir. Bir de taşınmaz mal komisyonuna bir kaynak ayrıldı komisyonun ödemeleri için. İmzalanan ek protokol ile birlikte bu paranın akışı başladı” dedi.