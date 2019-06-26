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Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Lefkoşa’da 7 Şubat 2019’da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İş birliği Protokolü’nün onaylanmasına ilişkin karar Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Buna göre, Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve iş birliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve iş birliğini geliştirecek.

Bu kapsamda Türkiye ve KKTC deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmaları ile hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik iş birliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacak.

İki ülke, uluslararası normlara uygun olarak ulusal mevzuatı ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hava ve deniz araçlarının izlenmesi, canlılara zarar veren zehirli maddelerin atılması ve boşaltılması, silahlı soygun, deniz haydutluğu ve uluslararası terörizmle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, her türlü kaçakçılıkla mücadelede iş birliği yapacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTC
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