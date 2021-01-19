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Türkiye ile KKTC fiyatları karşılaştırıldı!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye'deki market fiyatları ile KKTC'deki market fiyatlarını karşılaştırdı. Sonuçlar düşündürücü...

19 Ocak 2021 Salı 11:02
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Türkiye ile KKTC fiyatları karşılaştırıldı!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından, Digi Veri Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan KKTC Piyasa Fiyatları Analiz Raporu, basın ile paylaşıldı.

Fiyatların KKTC piyasasındaki düzeyi ve Türkiye’ye göre durumunu ele alan raporun detaylarını Birikim Özgür açıkladı.

Raporun detaylarına geçmeden önce kısa bir giriş konuşması yapan Özgür, 2020’de pandemi ile karşı karşıya kalındığını belirterek, dünya ile birlikte ülkemizde de ekonomik anlamda ciddi bir daralma olduğunu kaydetti.

Nüfusun da azalmasıyla tüketimin düştüğünü ve ithalatın yüzde 30 oranlarında azaldığını kaydeden Özgür, KKTC’nin çok zor bir ekonomik krizin tam da göbeğinde olduğunu kaydetti.

Aslında ucuzuz ama…

Ülkemizden ve Türkiye’den 3 farklı marketten 152 ürün (gıda-temizlik-kişisel bakım) baz alınarak yapılan araştırmaya göre ülkemizdeki fiyatlar ucuz ancak bu fiyatlar ürünler market raflarına konulduğu anda değişiyor. Bu noktada tüketicinin kendi inisiyatifi ile markete gittiğinde araştırmasını yaparak ‘ucuz ürünü’ alması tavsiye ediliyor.


Pahalılığın sebebi devlet politikaları

Öte yandan rapora göre ülkedeki pahalılığın ana sebebi devlet politikaları…
Raporda KKTC piyasasında fiyatların ucuzlaması için serbest piyasanın sınırlandırılması yönteminin değil pahalılığa sebep olan esas etkenlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması yoluna gidilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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