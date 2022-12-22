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Türkiye ile KKTC’nin kadın muhtarları buluştu: “Her zaman yanlarında olacağız”

Türkiye ile KKTC’nin kadın muhtarları bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu birlikteliğin korunması, ileriye taşınması için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

22 Aralık 2022 Perşembe 21:39
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Türkiye ile KKTC’nin kadın muhtarları buluştu: “Her zaman yanlarında olacağız”



İçişleri Bakanı Ziya Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Öztürk, “Yunus Emre Enstitüsü’nde, çok sıcak, samimi bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Muhtarlarımızın buluşmasına katılarak bir kez daha gönül ve ülkü birliğimizin, güçlü bağlarımızın, dayanışmamızın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Öztürk, “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’nun samimi, kalpten muhabbetleri, geleceğe dair ortaya koydukları güzel düşünceleri bizleri çok mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ana vatanımızdan sadece tecrübeleri ile değil, gönül güzellikleri ile de gelen ve bizlerle güç veren Kadın Muhtarlarımız ile KKTC Kadın Muhtarlarımızın kucaklaşması görülmeye değerdi.

Bu birlikteliğin korunması, ileriye taşınması için her zaman yanlarında olacağız. Bu vesile ile başta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Ahmet Dalkıran’a ve çok kıymetli kadın muhtarlarımıza bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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