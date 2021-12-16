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“Türkiye ile kontak kuramaz duruma geldiler”

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:57
98 Okunma
“Türkiye ile kontak kuramaz duruma geldiler”
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ÖZEL HABER

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atakan, “Geride bıraktığımız süre içinde Türkiye ile mütekabiliyet ve ilişkiler konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemde bu ortaya çıktı. Karşılıklı kurulan köprünün yerinde yeller esiyor. Çözüm önerilerinizi karşı tarafa iletemez duruma geldiler. Sayın başbakan 13. Maaşı ödeyeceğini söyledi ama maliye kaynaklarına baktığınızda bu mümkün görünmüyor. Bugün reel sektöre yapılması gereken destekler yok. Böyle bir yapının içinde tek destek noktanız olan Türkiye ile bırakın bunları konuşmayı, kontak bile kuramaz duruma geldiler” diye eleştiride bulundu. 
Atakan, “Parmağımızın arkasına saklanmamanız gerekiyor. 23 Ocak sonrası UBP ile bir hükümet modeli oluşursa, bu noktada hamaseti ve günlük politikaları bir kenara bırakıp, bugüne kadar kurulamamış yapıyı, bugüne kadar oluşan hatalı yapıları bir kenara bırakıp, bundan sonrası için bir takvimleme ortaya konması gerekiyor. Rakamlarla ortadadır. Türkiye’den gelmesi gereken birçok kaynak gelmedi geçtiğimiz dönemde ve UBP, hükümetin büyük ortağıydı. Yani en iyi parayı biz alırız, en iyi ilişkiyi biz kurarız diye bir şey olmadığı ortaya çıktı” dedi. Atakan, “Ekonomik protokolleri bugüne kadar olan şekliyle değil, yapısal değişimleri de hayata geçirerek ve gerçekten kâğıt üstünde değil, reel anlamda ekonomiye etki edecek bir protokol ortaya konması gerekiyor” dedi.

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