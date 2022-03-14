Künye
Kıbrıs 10
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
Flaş Haber
Sigara zamlandı
Kapat

Türkiye ile turizmde iş birliği

Ankara'da 28 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının" yürürlüğe girmesi hakkında karar, 12 Mart'ta Resmi Gazete'de yer aldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:40
186 Okunma
Türkiye ile turizmde iş birliği
banner108

Ankara'da 28 Aralık 2021'de imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının" yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu protokolle iki ülke arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın iş birliğini geliştirmek için turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olan diğer hususlarda var olan iş birliğinin daha da artırılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ TURİZM İŞBİRLİĞİNİN DETAYLARI ŞÖYLE:

Madde 1

1.1. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin profesyonel bir şekilde yürüttüğü medya satın alma hizmetini Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı için aynı şartlarda sağlamak amacıyla gerekli medya planının hazırlanması,

1.2. Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla ülkenin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin yurt dışında bilinirliğini artırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için hazırlanan filmin medya planı doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile uyum ve işbirliği içerisinde uygulanmasına ilişkin gerekli mal ve hizmet alımlarının Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmesi.

Madde 2

2.1.İşbu Eylem Planı, tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

2.2.İşbu Eylem Planı, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla her zaman değiştirilebilir.

2.3.İşbu Eylem Planı 14 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa'da, 28 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da ikişer nüsha halinde imzalanmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filippos Kıbrıs’ı Vurdu
Filippos Kıbrıs’ı Vurdu
İşte en fazla yağış alan bölgeler
İşte en fazla yağış alan bölgeler
Bu zamlarla indi-bindi 80 TL olmalı!
Bu zamlarla indi-bindi 80 TL olmalı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim