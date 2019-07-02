Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Türkiye İş Bankası’ndan tarımsal üretime destek

02 Temmuz 2019 Salı 19:49
Türkiye İş Bankası’ndan tarımsal üretime destek

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı tanıtım toplantısı yapıldı.  KKTC’nin tarımsal üretimine finansal destek sağlayacak yeni ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı etkinliğe KKTC Başbakanlık danışmanı Ömer Köseoğlu , KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri, Türkiye İş Bankası Aş  Genel Müdür Yardımcısı ve KKTC Müdürler Kurulu Başkanı  Şahismail Şimşek ve Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Sn Kaan Tokat  ile sektörde hizmet veren odalar, birlikler, sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler katılım gösterdi.

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu yaptığı konuşamada, hükümet olarak Tarım sektörünü çok önemsediklerini , ülkenin tarım alanında kendi ihtiyacını kendisi karşılayacak noktaya gelmesini arzuladıklarını söyledi. Köseoğlu, üretime giden yolda  çiftçiler ve hayvancıların  finansal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bankalara büyük sorumluluklar  düştüğünü , Türkiye İş Bankası’nın bu sorumluluğu aldığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Katılımcılara hitap eden Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 650 milyon TL ile toplam gayri safi hasılanın %5,4 oranındaki kısmının, toplam istihdamın ise %3,6 oranındaki kısmının tarım sektöründen sağlandığını aktardı.  “Sektörün nakdi kredi kullanımına baktığımızda, bu yıl Nisan ayı itibarıyla yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde bir bakiye olduğunu görüyoruz” diyen Şimşek, “bu büyüklük, Kıbrıs için tarım sektörünün ne kadar önem arz ettiğini de göstermektedir . Biz İş Bankası olarak, çok çeşitli üretim tiplerini barındıran (tarla bitkilerinden meyveciliğe, küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa, seracılıktan arıcılığa ve su ürünlerine vb.) ve bunlar içerisinde de ürün tipleri son derece çeşitli olan (yaş sebze ve meyveden, kurutulmuş sebze ve meyveye, çeşitli hububattan, zeytine, mantar yetiştiriciliğine, süt ve besi hayvancılığından tavukçuluğa gibi) sektöre çok yönlü yaklaşıyor, çiftçimizin farklılaşan ihtiyaçlarına katkı sunacak çalışmalar yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Şimşek, İş Bankası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sektörün kredi taleplerini değerlendirmek için, Kıbrıs’ın tarımsal üretimine ve ihtiyaçlarına uygun bir hesaplama sistemi geliştirerek , Banka kredi karar mekanizmalarına entegre ettiklerini de söyledi. Bunun için yaklaşık 1 yıl önce ortak bir çalışma başlattıklarını aktaran Şimşek, sonuçta ortaya KKTC Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi çıktığını sistemin kısaca TARSİS diye adlandırdığını ve kısa bir süre içerisinde eğitimini de vererek Kıbrıs’taki tüm şubelerin kullanımına sunulduğunu ve üreticilerin taleplerine  15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yanıt verebildiğini müjdeledi.

Şimşek, TARSİS ile, mali tabloları bulunmayan üreticinin işletme büyüklüğünü (tarla, hayvan varlığı vb. gibi) göz önüne alarak, bir üretim sezonda elde edeceği olası gelirini hesaplayablir hale geldiğini vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yayla sahilinde çürümüş bir ceset bulundu
Yayla sahilinde çürümüş bir ceset bulundu
Araçlar hurdaya döndü! Kazada 2 kişi yaralandı
Araçlar hurdaya döndü! Kazada 2 kişi yaralandı
Taçoy: Çalışmanın sonuca ulaşması bizi mutlu etmiştir
Taçoy: Çalışmanın sonuca ulaşması bizi mutlu etmiştir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim