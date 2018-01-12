Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
160.584
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1369
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti GMB'de

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti...

12 Ocak 2018 Cuma 16:33
Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti GMB'de
banner10

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Yöneticileri ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Genel Başkan Rüşat Aydoğan başkanlığındaki 25 kişilik heyet başkan Arter’i ziyaretinde, hem hizmetlerinden dolayı hem da dava adamı olarak nitelendirdikleri Başkan İsmail Arter’e şeref plaketi ve üzerinde KKTC ve TC bayrağı olan flama takdim etti. 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, cemiyet yöneticileri ve yüksek istişare kurulu üyelerini Gazimağusa’da görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, cemiyetin Kıbrıs milli davasına katkılarını her zaman takdir ettiklerini,  rahmetle andığımız Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın da geçmişte belirttiği gibi Kıbrıs müzakere sürecinde tansiyonun yükseldiği dönemlerde cemiyetin katkılarına daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirtti. Cemiyetin ülkemize verdiği destek için Gazimağusa halkı adına heyete teşekkür eden Başkan İsmail Arter, cemiyetin ülkemiz adına yaptıkları çalışmaların kendilerini çok mutlu belirtti.

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan, Gazimağusa’da olmaktan şeref duydukları, halkıyla bütünleşerek birlik beraberlik içinde milli dava ve vatan adına Gazimağusa’yı savunan değerli komutan Oğuz Kalelioğlu önderliğinde Gazimağusa’nın fethedildiğini ve Kıbrıs’ta ilk defa bir şehrin gazilik unvanı kazandığını ifade ederek, komutanın onurlandırılıp Gazimağusa’ya heykelinin dikilmesinden dolayı da Başkan İsmail Arter’e ve şehrin yöneticilerine şükranlarını sunarak teşekkür etti.  

Kardeş devlet olarak nitelendirdiği KKTC’de olmaktan ve kardeşleriyle olmaktan dolayı şeref duyduğunu, Kıbrıs davasına her zaman sahip çıktıklarını ifade ederek, “buradaki kardeşlerimizi çok seviyoruz. Kıbrıs milli davası bizim de davamızdır. Bugün Türkiyesiz Kıbrıs, Kıbrıssız Türkiye olması mümkün değil. “ dedi. Her yıl 10 Ocak’ta Kıbrıs’a gelerek şehitlikleri ziyaret ettiklerini,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve saygıdeğer devlet büyüğü Dr. Fazıl Küçük’ü anma törenine katıldıklarını ve ziyaretler de yaptıklarını ifade etti. Aydoğan, Başkan İsmail Arter’in Gazimağusa’ya verdiği hizmetlerle şehre çok şey kazandırdığını, hem mimari ve altyapı hem kültürel açıdan unutulmayacak hizmetler yaptığını belirtti. Aydoğan, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu Türkiye olarak buradaki kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Arter’e tekrardan teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neyse ki yaralanan olmadı!
Neyse ki yaralanan olmadı!
Güngördü: “En büyük miras, yaşanılır bir çevre”
Güngördü: “En büyük miras, yaşanılır bir çevre”
Yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor
Yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim