Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti GMB'de

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Yöneticileri ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Genel Başkan Rüşat Aydoğan başkanlığındaki 25 kişilik heyet başkan Arter’i ziyaretinde, hem hizmetlerinden dolayı hem da dava adamı olarak nitelendirdikleri Başkan İsmail Arter’e şeref plaketi ve üzerinde KKTC ve TC bayrağı olan flama takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, cemiyet yöneticileri ve yüksek istişare kurulu üyelerini Gazimağusa’da görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, cemiyetin Kıbrıs milli davasına katkılarını her zaman takdir ettiklerini, rahmetle andığımız Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın da geçmişte belirttiği gibi Kıbrıs müzakere sürecinde tansiyonun yükseldiği dönemlerde cemiyetin katkılarına daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirtti. Cemiyetin ülkemize verdiği destek için Gazimağusa halkı adına heyete teşekkür eden Başkan İsmail Arter, cemiyetin ülkemiz adına yaptıkları çalışmaların kendilerini çok mutlu belirtti.

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan, Gazimağusa’da olmaktan şeref duydukları, halkıyla bütünleşerek birlik beraberlik içinde milli dava ve vatan adına Gazimağusa’yı savunan değerli komutan Oğuz Kalelioğlu önderliğinde Gazimağusa’nın fethedildiğini ve Kıbrıs’ta ilk defa bir şehrin gazilik unvanı kazandığını ifade ederek, komutanın onurlandırılıp Gazimağusa’ya heykelinin dikilmesinden dolayı da Başkan İsmail Arter’e ve şehrin yöneticilerine şükranlarını sunarak teşekkür etti.

Kardeş devlet olarak nitelendirdiği KKTC’de olmaktan ve kardeşleriyle olmaktan dolayı şeref duyduğunu, Kıbrıs davasına her zaman sahip çıktıklarını ifade ederek, “buradaki kardeşlerimizi çok seviyoruz. Kıbrıs milli davası bizim de davamızdır. Bugün Türkiyesiz Kıbrıs, Kıbrıssız Türkiye olması mümkün değil. “ dedi. Her yıl 10 Ocak’ta Kıbrıs’a gelerek şehitlikleri ziyaret ettiklerini, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve saygıdeğer devlet büyüğü Dr. Fazıl Küçük’ü anma törenine katıldıklarını ve ziyaretler de yaptıklarını ifade etti. Aydoğan, Başkan İsmail Arter’in Gazimağusa’ya verdiği hizmetlerle şehre çok şey kazandırdığını, hem mimari ve altyapı hem kültürel açıdan unutulmayacak hizmetler yaptığını belirtti. Aydoğan, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu Türkiye olarak buradaki kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Arter’e tekrardan teşekkür etti.