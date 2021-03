TÜRKİYE-KKTC 2021 YILI İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ELE ALINDI

Tezkereyle ilgili ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Özyiğit konuşmasına Başbakan’a geçmiş olsun dileyerek başladı.

Tüm ısrarlarına rağmen anlaşmanın Meclis’in gündemine getirilmediğini söyleyen Özyiğit, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın da konuyla ilgili sorulara kendisinin de haberinin olmadığını söylediğini savundu.

“Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar, bu toplumu da töhmet altında bırakıyorlar” diyen Özyiğit, “toplumun üretimden koparılarak dış yardıma muhtaç bir hale getirildiğini” söyledi.

İç meselelerin protokollerde yer almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, protokolün yasallaşmasına ve uygulanmasına karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da geçen toplantıda imzalanan uluslararası anlaşmayla ilgili detaylı şekilde görüşlerini dile getirdiklerini kaydetti.

Erhürman Başbakan Saner’e geçmiş olsun dileklerini de ifade etti.

Anlaşmada ek mesailerle ilgili verilen taahhütlere değinen Erhürman, konuyla ilgili hukuka uygun olmayan noktalar olduğunu dile getirdi.

Ek mesailerin en çok olduğu yerlerde vardiya usulüne geçilebilmesi için ek istihdamın daha önce gündeme geldiğini anımsatan Erhürman, ek mesai sorununu çözmek için vardiya usulüne geçilmesine karar verilir ve ek istihdama gidilirse, ancak bunun reform olarak tanımlanabileceğini, çünkü reform ödeneğine ihtiyaç olacağını anlattı.

Öte yandan ek mesai ödeneklerinin aşağıya çekilmesinin gündeme getirildiğini anlatan Erhürman, “Bu durumda ek mesaiye kalmak isteyen insan bulunacak mı? “ diye sordu.

KKTC’nin toplu iş sözleşmelerini değişme taahhüdünde de bulunduğunu söyleyen Erhürman bunun nasıl taahhüt edilebileceğini, karşı tarafın ikna edileceğine dair bir taahhüdün nasıl verilebildiğini sordu.

Anlaşmada “elektrik doğal gaz enterkonneksiyon projesine” kaynak ayrıldığını söyleyen Erhürman bununla ne anlatılmak istendiğini sordu.

Son dönemde başkanlık sistemi konusunun iktidar milletvekilleri tarafından dile getirildiğini söyleyen Erhürman, bu konuda kurumsal hafızadan bahsedilirken, diğer yandan dairelerde kurumsal hafızanın atamalar ve görevden almalarla yok edildiğini savundu.

Anlaşmada veri merkezi kurulacak ve yönetimi TÜRKSAT tarafından yapılacak dendiğini kaydeden Erhürman, “Bu memleketin kendisinin bir veri merkezini bile yönetmeyeceğini mi iddia ediyorsunuz?” diye sordu.

Anlaşmanın hiçbir şekilde uygulanamayacak durumda olduğunu ileri süren Erhürman, reform da içermediğini söylediği anlaşmanın halka haksızlık olduğunu savundu.



HP Genel Başkanı Kudret Özersay da anlaşmayla ilgili daha önce sordukları soruları anımsattı, “neyin sözünü verdiniz” diye sorduklarını ancak sorularına yanıt alamadıklarını ifade etti.

Hükümete “Yerine getiremeyecek gibi göründüğünüz taahhütlere imza atmış gibi görünüyorsunuz” diyerek “Bu sözlerin anlamını ve kapsamını bilmiyorsanız büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir” ifadelerini kullandı.

Özersay her durumda yazılı olarak verdikleri sorulara yazılı dahi olsa yanıt beklediklerini kaydetti, hükümetin bu soruların izahını vermekle yükümlü olduğunu dile getirdi.



Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da kürsüye çıkarak Başbakan Saner’in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Genel Kurul’a gelerek sorulara yanıt veremediğini söyledi, geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

“Geçmişteki ekonomik protokollerin nasıl imzalandığı malum. Sanki yeni bir şey yapılmış gibi kürsüye çıkmanız manidar” diyen Arıklı, geçmişte protokoller imzalanmadan önce Meclis’e gelmiş, uzun tartışmalar olmuş ve fikir birliği içinde gidilmiş imzalanmış gibi konuşmalar yapıldığını kaydetti.

20 yıllık imzalanan ama gereği yerine getirilmeyen ekonomik protokol geçmişi olduğunu dile getiren Arıklı, “Türkiye şu reformları yapın dediği için suçlu mu? Biz kendi iç dinamiklerimizle bu reformları yapabildik mi?” diye sordu.

“Dünyanın her yerinde bu gibi reformların dışardan baskıyla yapıldığını” ifade eden Arıklı, Güney Kıbrıs’ın AB baskısıyla yaptığı reformlara işaret etti.

KKTC’de istikrar eksikliği olduğu için bu reformların yerine getirilemediğini kaydeden Arıklı, ortalama ömrü 14 ay olan hükümetlerin yapısal reform yapmasını beklenemeyeceğini anlattı.

Muhalefetin destek vermemesi halinde reformların yerine getirilmesinin zor olduğunu dile getiren Arıklı’nın sözleri üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.

Protokolde yapılan değişikliklerden haberi olmadığını söylediğini, bunun sanki protokolün içeriğiyle ilgili hiç bilgisi yokmuş gibi yansıtıldığını dile getiren Arıklı bunu eleştirdi.

Ek mesailerin bütçe üzerinde ciddi kambur yarattığını anlatan Arıklı, bunu Erhürman’ın da dile getirdiğini kaydetti.

Arıklı, enterkonnekte projesinin önemli olduğunu ve mutlaka hayata geçeceğini belirtti.

Arıklı’nın konuşmasının ardından Başbakanlığın Karavan Alanları, Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri Değişiklik ve Belediyeler Değişiklik yasa tasarılarının geri çekilmesi konusundaki tezkeresi Genel Kurul’un bilgisine getirildi.



HP Milletvekili Ayşegül Baybars bu tasarıların geri çekilmesi konusunda söz alarak, özellikle Karavan Alanları konusundaki tasarının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Baybars kendi hükümetleri döneminde bu konuda yapılan çalışmalara işaret etti.

Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısının geçmemesinin de emlakçıları riske soktuğunu anlatan Baybars, bu konuda da kendi hükümet dönemlerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediyeler Değişiklik yasa tasarısının da önemli olduğunu ifade eden Baybars, bu tasarıların neden geri çekildiğinin de açıklanmasını istedi.

Ardından güncel konuşmalara geçildi.