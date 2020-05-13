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Türkiye-KKTC su boru hattındaki arıza

Oğuz: "Ağustos'ta su akışının yeniden başlamasını bekliyoruz"

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:58
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Türkiye-KKTC su boru hattındaki arıza

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye-KKTC arasındaki su boru hattındaki patlağın, ağustosa kadar tamir edileceğini söyledi.

Dursun Oğuz, Gazimağusa Limanında yaptığı açıklamada, Geçitköy barajında ağustosa kadar yetecek kadar su bulunduğunu, boru hattındaki arızanın giderilmesi için boru montajının haziran sonu başlanacağını kaydetti.

Ağustos ayında Geçitköy barajında su akışının tekrardan başlamasını beklediklerini belirten Oğuz, gerekli olan 10 adet borunun imalatı için maliyetin 35 milyon TL olduğunu, montajının ise ek maliyet olduğunu belirtti.

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