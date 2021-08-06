Türkiye KKTC'ye aşı-ilaç hibe edecek

Türkiye KKTC'ye çeşitli miktarlarda aşı ve ilaç hibesi yapacak. Hibe edilecek ilaçlar arasında Favipiravir de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer milletlerarası antlaşmada Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe sağlanacağı duyuruldu.