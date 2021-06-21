Türkiye KKTC'ye bugün 50 bin doz aşı gelecek

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderiyor.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında 50 bin doz Sinovac corona virüsü (Covid-19) aşısı KKTC’ye teslim edilecek.