TÜRKİYE KKTC’NİN YANINDA

Başbakan Ersin Tatar'ın "Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor" açıklamasının ardından KKTC'de bulunan Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledildi.

KKTC'deki pozitif vakaların artması üzerine dün saat 23:00 sıralarında Türkiye'den gönderilen özel ambulans uçak ile KKTC'de tedavi gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hastaların Türkiye’deki sağlık servislerine nakli gerçekleştirildi.

Sevk için ilk uçak Ankara'dan kalkarak dün saat 23:00 sularında Ercan Havalimanına ulaştı. Gece boyunca aynı uçak 4 kez Türkiye-Ercan seferi yaparak 4'erli gruplar halinde 12 kişinin Türkiye’ye sevkini gerçekleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri , Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen koordinasyonlar ile sevkler başarı ile tamamlandı.

Pandemi döneminin en başından beri Türkiye Cumhuriyeti gerek tıbbi malzeme desteği, gerekse ilaç yardımlarıyla KKTC’nin yanında olmuştu.

Yapılan bu koordinasyon ile de Türkiye, KKTC’nin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.