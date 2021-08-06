Türkiye, KKTC’ye çeşitli miktarda aşı ve ilaçtan oluşan hibe yardımı yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, hibe; çeşitli miktarlarda kızamık, kabakulak, difteri, hepatit B, kuduz, su çiçeği, tetanoz, grip, BCG ve karma aşılar ile anti serumlar ve çeşitli ilaçlardan oluşuyor. Hibe kapsamında Koronavirüs tedavisinde kullanılan 100,000 kutu Favipiravir de bulunuyor.
Türkiye KKTC'ye aşı-ilaç hibe edecek
Türkiye KKTC'ye çeşitli miktarlarda aşı ve ilaç hibesi yapacak. Hibe edilecek ilaçlar arasında Favipiravir de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer milletlerarası antlaşmada Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe sağlanacağı duyuruldu.
06 Ağustos 2021 Cuma 08:40
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Son Güncelleme: 06.08.2021 17:19