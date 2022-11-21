Türkiye, küçük şehidi Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'a ağlıyor!

Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan, bir evladımız ve bir vatandaşımız şehit oldu. Yaralanan vatandaşlarımız da var. Türkiye, Ayşenur öğretmene ağlıyor! Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi. PKK'nın attığı roketlerden biri okulun bahçesine düştü. CHP'li vekil Mahir Polat, Karkamış'taki saldırıda yeğeni Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını şöyle anlattı:

YARALI SAĞLIK PERSONELİ O ANLARI ANLATTI

"112 olarak bombanın düştüğü yere gittik. Diğer sağlıkçı arkadaş yaralıyı çıkarırken enkazın altında kaldı. Kendimi bir anda merdiven boşluğunda buldum. Sonra hastaneye geldim. Ayağımda kırık var."

HERKESİ AĞLATAN GÖRÜNTÜLER

Hain saldırı sonrasında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın okulundaki bir görüntü herkesi ağlattı.

"SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN’I KAYBETTİK”

Milli Eğitim Bakanı Özer de şunları kaydetti:

"Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesine isabetli roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının oluşturduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulunun sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan’ı kaybettik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları bu aziz milleti, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacaktır. Ama çok üzüntülüyüz. İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda 6 şehidimizin 3’ü eğitim camiasından. Tüm Milli Eğitim camiamıza, aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah arkadaşlarımız sorunları orada hızlı bir şekilde çözerek eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacak."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA: 5 AYLIK HAMİLE VE ÇOCUĞUNU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'ten Karkamış'taki terör saldırısıyla ilgili son durumu aktardığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün 11:15'ten bu saate kadar 10 adet atım gerçekleşti. Hem Karkamış'ın içerisinde sivil yerleşim yerlerine saldırı oldu hem de aynı zamanda okullarımıza da saldırı oldu. Okula intikal etmedi, okulun hemen bahçe duvarının dışına düşüm söz konusu oldu.

5 yaşında bir çocuğumuz, Hasan Karataş şehit oldu. Aynı yerde Büşra Karataş da 5 aylık gebeydi. Maalesef o da karnı açılarak ağır bir yara aldı. İlk anda bir ölü bilgisi geldi fakat şu anda entübe. Çocuğuyla ilgili de ilk anda böyle bir bilgi geldi, onu da yaşatmaya çalışıyorlar. İnşallah o çocuk da, bebek de hayata tutunur.

Bu terörün kuralsız, insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur. Allah kimseyi kötü komşu sahibi yapmasın. Hamile olan kardeşimize ve doğmamış bebeğine inşallah müdahalelerle kurtulabilmesini Allah'tan niyaz ediyorum."