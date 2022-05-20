Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde bir grup ellerinde Türkiye, KKTC ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) bayraklarıyla eylem yaptı.

20 Mayıs 2022 Cuma 20:22
0 Okunma
Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde bir grup ellerinde Türkiye, KKTC ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) bayraklarıyla eylem yaptı.

Grup, Türkiye ve KKTC lehine sloganlar atıp, açıklama yaparken, bir süre önce elçilik önünde Türkiye aleyhinde pankart açanlara tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Buray Büsküvütcü, açılan pankartların Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türklerinin ana vatanına bağlı olduklarını söyledi.

Büsküvütcü, Kıbrıs’ta işgalci görmek isteyenlerin İngilizlere ve Yunanistan’a bakmasının doğru olacağını da ifade etti.

Sayıları 50 kadar olan göstericilerin eylemi olaysız sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu'ndan benzine zam kararı çıkmadı
Bakanlar Kurulu'ndan benzine zam kararı çıkmadı
E.B. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı
E.B. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı
KTEZO, Cumhurbaşkanı Tatar’a önerilerini sundu
KTEZO, Cumhurbaşkanı Tatar’a önerilerini sundu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim