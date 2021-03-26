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Türkiye Maraş'ta yasa dışı faaliyetlerde bulunursa AB’nin hareketsiz kalmaması gerekir

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Maraş konusunda yasa dışı faaliyetlerde bulunması durumunda AB’nin hareketsiz kalmaması gerektiğini belirtti.

26 Mart 2021 Cuma 23:15
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Türkiye Maraş'ta yasa dışı faaliyetlerde bulunursa AB’nin hareketsiz kalmaması gerekir

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Maraş'ta yasa dışı faaliyetlerde bulunması durumunda Avrupa Birliği’nin hareketsiz kalmaması çağrısında bulundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin Maraş bölgesi için 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunması durumunda AB’nin hareketsiz kalmamasının önemine işaret ederek, Ankara’nın yasa dışı eylemlerde bulunarak Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması beklentilerini olumsuz bir şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Perşembe günkü Avrupa Birliği Zirvesinde konuşan Nikos Anastasiadis, AB’nin Ankara’nın yasa dışı davranışlarına karşı hareketsiz kalmamasını istedi.

Zirve telekonferans yoluyla yer aldı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in toplantı sırasında Kıbrıs sorununa da değindiğini ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerde önemli bir rol oynadığını ve aktif bir rol oynamak istediğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının ve şahsen kendisinin gayri resmi beşli konferansa yapıcı bir ruhla, kararlı ve samimiyetle katılacağını söyledi.

AB Zirvesi sırasında Koronavirüs salgınıyla ilgili konular ve AB-Türkiye ilişkileri de görüşüldü.

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