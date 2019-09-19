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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk KKTC’de

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk KKTC’de

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.
Saat 09.15’te KKTC’ye gelen Bakan Selçuk, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacak ve KKTC'nin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın prömiyerine katılacak. Selçuk, KKTC’den yarın ayrılacak.
TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuk Bakan Selçuk’u kabulü, saat 10.00’da gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
ZiyaSelçukKKTCHaberKıbrıs
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Gote 2019-09-19 12:13:26

Orayı bitirdi sıra buraya geldi

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