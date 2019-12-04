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‘Türkiye milli gemilerle 2020’de 5 kuyu açacak’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçesi üzerinde yapılan sunumlarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Kıbrıs konusundaki tavrı da ortaya konuldu.

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:59
‘Türkiye milli gemilerle 2020’de 5 kuyu açacak’

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan sunumda, 2020’de Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmalarına devam edileceği vurgulandı.

Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz’de aramaların devam ettiğini ve 22 Kasım’da dördüncü sondajın yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini isteyen Bakanlık, milli gemilerle 2020’de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğini belirtti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın komisyondaki sunumunda, denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023’e kadar 26 sondaj yapılmasının planlandığı da ortaya konuldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından komisyonda yapılan sunumda da, Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinin siyasi eşitlik temelinde çözüme kavuşması ve Kıbrıs Türklerine karşı izolasyonlara son verilmesi yönündeki çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bakanlık, ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki kararlı duruşunun devam ettiğini yineledi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
‘Türkiye Milli Gemi
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