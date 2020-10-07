“Türkiye müdahale ediyor”cular, “Türkiye yanımızda”cılara karşı!

BM Güvenlik Konseyi, ilgili tüm kararlarında diyor ki; “… Maraş bölgesine kendi sakinleri dışındaki insanların yerleşmesi…” veya “… Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabaları… kabul edilemez”…

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Önce BM Güvenlik Konseyi kararlarının “gücü”ne bakmak lazım!

Bu kararların yaptırım gücü ne kadardır?

Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinin yani ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa’nın, alınan karara uymayan ülke karşısındaki “gücü”ne bağlıdır!

-*-*-

Türkiye’de dün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklanan “Maraş” kararının ne olduğuna iyice bakmak lazım.

“Anladığım kadarıyla”, bu karar, “yerleşim” meselesini içermiyor.

Maraş bölgesini “iskana” açmıyor…

Veya şöyle anladım; “ileride iskana açarken, mülkiyet hakkına saygı göstereceğiz”…

Yani?

Yanni ve Nigoli!

Yani, “asıl sahiplerine”, “yasal sahiplerine”, “kendi sakinlerine” vereceğiz!

-*-*-

Hukukçu endamına bürünüp yorum yapıyor olmak istemem ama “yarınki açılış”ın bir ufağını zaten “Derinya Plajı”nı açarken yapmıştık!

-*-*-

Bir yorum daha yapayım; “Bu açılım, son derece seviyede, Maraş’ta çözüm içermektedir”.

Cümleyi daha anlamlı yazarsak; “plajı, sahili yarından itibaren bizim ahali kullanabilecek ama tapulu mallara kimse girmeyecek! Dileyen mal sahibi, daha sonra buyurup gelebilecek!”

-*-*-

Peki Maraş’ın yönetimi kime ait?

Ki bu bir sorundur!

Çünkü mesela BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararı diyor ki, “bölgenin (Kapalı Maraş’ın) Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi”…

-*-*-

Sıkıntı olur mu?

Olmaz!

Denetim – kontrol – güvenlik, “Türk askerine ve tabii ki Kıbrıs Türk askerine” ait.

Temizlikten “Gazimağusa Belediyesi” sorumlu!

Peki kim “ilk beripterocukları” kuracak?

“Genel seçim öncesi veya yerel seçim öncesi bakarız!”

-*-*-

Sahilde yıkanmaya başlayacağız...

Karar bu!

Asker de bize silah çevirmeyecek!

Bir kaç gün daha hava çok sıcak olacak!

Yaz da ne güzel uzadı, tertemiz Maraş’a hücum!

Ne kanalizasyon, ne kir!

-*-*-

Sanal medyada, “Su yoksa oy yok” diyen çok kişi gördüm.

Sanal Medya’da, “Maraş’ı açamazsınız” diyen de çok mesaj gördüm.

Su da geldi, Maraş’da bir şekilde açıldı!

Şimdi “oy” var mı?

Yoksa, “cırlayacak” mısınız?

-*-*-

Evet, su yine akmaya başladı.

En başında, “bu proje imkansız” demiştim.

Neden?

Mühendis miyim?

Hesap mı yaptım?

Hayır!

Birincisi, “denizin büyüklüğünün farkındaydım”...

İkincisi, çok üzgünüm ve özür dilerim, “Türkiye’yi küçümsemiştim!”...

Önce “yapılırken” yanıldım!

Sonra, borular koptuğu zaman; yine denizin ve doğanın karşı konulamaz büyük kuvvetini hayal edip, “bu borular ancak bilim kurgu filmlerinde tamir edilir” dedim.

Yine yanıldım!

-*-*-

Maraş konusunda, çok defa, “turizme açın; kapıda bilet satın, insanlar gezsin” diye öneriler kaleme aldım.

Ama “BM’siz veya uluslararası hukuk olmaksızın Maraş yerleşime açılamaz” demişliğim çoktur.

Hala oradayım.

İlk olarak Sayın Kudret Özersay, akabinde Sayın Ersin Tatar ile “açamazsınız” genel başlığı altında “hafiften tartıştım”...

“Açacağız” dedikleri zaman da “şeklen ve fikren” söylediklerini mantıklı buldum ama “izin vermezler” diye iç geçirdim!

-*-*-

İzin verildi veya verilmedi bilemem!

Ama tahminime göre, kimse izin mizin istemedi, sormadı!

Ve 46 yıldır tilkilerin, çıyanların, farelerin kullandığı Kapalı Maraş sahili yarından itibaren open!

Soğuk havada denize giremesek de, Palm Beach’ten yürüyüş başlar; yalınayak kilometrelerce yürüyüp dönebiliriz!

İyi mi oldu?

Evet çok iyi oldu!

Yasal sahiplerinin de belki daha çok arzuları çoğalır, bir an önce o konu da çözülür; Kıbrıs sorununa da olumlu etkisi yansır; inşaatlar başlar, her iki tarafın ekonomisine katkısı olur vesayre vesayre vesayre...

-*-*-

Peki, bu işin cumhurbaşkanlığına etkisi olur mu?

Doğrusu sosyal medyaya baktım; “fifty fifty!”...

Ersin Tatar yanlıları heyecanlı...

Öteki adayların taraftarlarını çok büyük oranda etkilemez; etkilemedi gibi duruyor...

Ama tarafsız ve de partisiz olan seçmeni etkiler mi?

Etkiler!

Özellikle “su” konusu daha çok etkiler!

Peki, vatandaş, “Türkiye’miz yine başardı; Türkiye’mizin destek verdiği aday da Tatar” deyip, oyunu o yönde kullanmaz mı?

Evet kullanır!

-*-*-

Salgın yavaşladı hatta durdu...

Pandemi hastanesi bitti bitiyor...

Su geldi...

Maraş açıldı...

Maaşlar da ödendi; 13’üncü maaşlar da ödenecek...

E daha ne diyeyim yani!!!

-*-*-

Bu yapılanlara “Türkiye müdahale ediyor” diyenleri bilemem; ama “Türkiye yanımızda” diye bakanlar, kesinlikle Ersin Tatar’a oy verecek...