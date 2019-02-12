Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Türkiye'nin 2. sondaj gemisi Akdeniz'de

Türkiye’nin Kıbrıs ve Türkiye karasularında petrol ve doğalgaz aramalarında kullanmak üzere satın aldığı ikinci sondaj gemisinin Akdeniz sularına girdiği öğrenildi.

12 Şubat 2019 Salı 13:10
Türkiye'nin 2. sondaj gemisi Akdeniz'de

Türkiye karasularında sondaj yapmak için yola çıkan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro 1 ve destek gemisi Akdeniz sularına girdi.

banner41
Doğu Akdeniz’de ilerleyen Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro 1 ve destek gemisi yakıt ikmali için 10 Şubat 2019 tarihinde İspanya’ya demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs ve Türkiye karasularında petrol ve doğalgaz aramalarında kullanmak üzere satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro1 Malezya’dan yola çıkmıştı.

TPAO’nın ilk sondaj gemisi Güney Kore yapımı Deepsea Metro-2 isimli gemi, 2018 yılı başında Türkiye’ye ulaşmıştı. Fatih adı verilen gemi sondaj çalışmalarına Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında başladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSondaj Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
üç hilal 2019-02-12 22:54:04

hadi hayırlısı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim