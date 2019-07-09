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Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj

09 Temmuz 2019 Salı 15:37
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj

Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısının 26'ya çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin On Birinci Kalkınma Planı'ndan derlediği bilgilere göre, madencilik sektöründe ham madde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurt içinde islenerek katma değerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak.

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Son Güncelleme: 09.07.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısGündemHaberTürkiyeSondaj2023
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