Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Atan ile Arslan'ı kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ı ve KKTC'de temaslarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:55
0 Okunma
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Atan ile Arslan'ı kabul etti



Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan'ı kabul etti.

Bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede Feyzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan da, Feyzioğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, yeni atandığı büyükelçilik görevinde başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy-Haspolat ana yolunda kaza
Hamitköy-Haspolat ana yolunda kaza
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden seçim değerlendirmesi
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden seçim değerlendirmesi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim