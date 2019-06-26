Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi YDÜ’de açıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:48
Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi YDÜ’de açıldı

Türkiye’den 13 akademisyen sanatçı ile Yakın Doğu İlkokulu Resim öğretmenlerinden Selçuk Yalovalı’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, konuk sanatçılarla misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Türkiye Sanatçıları adına Antalya Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Film konseyi Yürütme Kurulu üyesi Salih Yön ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgeleri takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karışık teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşan sergi, 1 Temmuz tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu ziyarete açık olacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 yaşındaki kız ölü bulundu!
17 yaşındaki kız ölü bulundu!
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Akıncı yarın Tatar ve Özersay’ı kabul edecek
Akıncı yarın Tatar ve Özersay’ı kabul edecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim