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Türkiye Ticaret Bakanı Muş, KKTC’ye iş birliği protokolü için geliyor

Muş, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bugün KKTC’ye geliyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:17
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Türkiye Ticaret Bakanı Muş, KKTC’ye iş birliği protokolü için geliyor

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bugün KKTC’ye geliyor.

AA’nın TC Ticaret Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, söz konusu ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakanı Ersan Saner, Bakan Muş’u kabul edecek.

Muş, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile ikili görüşmelerde bulunacak.

ARIKLI İLE PROTOKOL İMZALAYACAK

Muş’un Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Muş ve Arıklı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Bakan Muş’un, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmesinde ise iki ülke arasında gümrükler alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca, KKTC’de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.

TİCARET HACMİ 4 AYDA YÜZDE 12 ARTTI

Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacmi 2021 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde KKTC’ye ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artarak 297 milyon dolara yükselirken ithalat yüzde 38 artarak 54,5 milyon dolar oldu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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