Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Televizyonu çuvala koyup çaldı
Televizyonu çuvala koyup çaldı
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen cezaevine gönderildi
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen...
Lefkoşa'da kasti hasar!
Lefkoşa'da kasti hasar!

TÜRKİYE VE KKTC 6-10 EYLÜL'DE “ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI” YAPACAK

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapılacak.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:40
814 Okunma
TÜRKİYE VE KKTC 6-10 EYLÜL'DE “ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI” YAPACAK

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapılacak.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı
KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 7 kişi tutuklandı
Nöbetçi Eczaneler / 5 Eylül 2020
Nöbetçi Eczaneler / 5 Eylül 2020
Haftalık gıda analiz sonuçları
Haftalık gıda analiz sonuçları
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim