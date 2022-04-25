Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ‘Kara Yolu Master Planı’ Resmi Gazete’de yayınlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 11 Şubat 2021 tarihinde imzalanan ‘Kara Yolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yasa, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 11 Nisan 2022 tarihli 13’üncü birleşiminde oy birliği ile kabul edilmişti.

YASANIN AMACI

Resmi Gazete'de yayımlanan yasanın amacı ise şöyle:

"Bu yasanın amacı, 11 ŞuBat 2021 tarihinde taraflar arasında imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 3. sınıf yol olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergahlar üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde, ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım ollarındaki yapım, onarım, üstyapı takviyesi işlerinin gerçeldeştirilebilınesi için gerekli faaliyetleri yürütmek amacıyla hazırlanan Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yasal işlerlik kazandırmaktır."