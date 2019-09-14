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Türkiye ve KKTC'de dev operasyon!

223 astsubaya gözaltı kararı

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:34
Türkiye ve KKTC'de dev operasyon!

Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul dahil olmak üzere 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Şüpheli astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri kaydedildi. Astsubayların 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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TürkiyeKKTCOperasyonFetöAstsubayGözaltıHaberGündemKıbrıs
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