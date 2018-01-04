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Türkiye'ye dönmek istemezlerse çocuklar alınacak

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Türkiye’de koca şiddetinden kaçarak KKTC’ye sığınan Sabancı ailesi için KKTC Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Aile Bakanlığı devrede

04 Ocak 2018 Perşembe 10:11
Türkiye'ye dönmek istemezlerse çocuklar alınacak
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Havadis'ten Hasan Düzgün'ün haberine göre, Koca şiddetinden kaçan aynı adamla evli iki imam nikahlı kadın için KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile Türkiye Aile Bakanlığı devreye girdi. Ailenin, KKTC’den Türkiye’ye götürülerek, iyi barınma koşulları ve çocukların da eğitim alması için girişim başladı.

Abdullah Sabancı isimli bir adamla, imam nikahı kıyan ve aynı evde kuma hayatı yaşayan Emine Güleç ve Edibe Sabancı isimli kadın, beş çocukla şiddetten kaçarak Mağusa’da tek odalı bir eve sığındı.

Ailenin tek geçim kaynağı ise, 10 yaşındaki Muharrem isimli çocuğun sattığı çiçeklerle elde edilen para. Küçük muharrem, okul yerine, elinde gül sepeti ile meyhane meyhane dolaşıyor.

Türkiye’ye dönecek

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile haberdar edildi.

KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi de, ailenin yaşadığı yere giderek, yasal olarak neler yapılabileceğini anlattı.

Ailenin bu durumda yaşayamayacağını belirten daire ekipleri, “Bir haftalık süre içerisinde çocukları yanınızdan almak zorundayız” diyerek, her iki anneye de doğru olanın, Türkiye’ye giderek, bakanlıktan yardım almaları olduğunu iletti.

Elçilik devrede

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği uzmanları da, haberin ardından devreye girdi ve aileye ulaştı.

Aileye, “Türkiye’ye dönme koşullarını sağlayan” elçilik uzmanları, Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da devreye soktu.

Anneler istediği takdirde, hemen Türkiye’ye dönecekler. Israrla “kaçak olarak KKTC’de kalmak istemeleri” halinde ise, çocuklar annelerin yanından alınacak.

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