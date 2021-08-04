Türkiye'ye gidecek ekip yola çıkıyor

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye gidecek destek hakkında bilgi verdi. Karzaoğlu yaptığı paylaşımda çıkan yangınlara müdahale amacıyla Türkiye'ye gidecek destek ekibinin saat 14:00'da Turizm limanında hareket edileceğini belirtti.

Karzaoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle;

KKTC’den Türkiye’ye orman yangınlarına yardım için ekip gönderiliyor

Orman Dairesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek için araç ve personel gönderiyor.

Anavatan Türkiye'mizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere KKTC olarak Anavatan Türkiye'mize ekip gönderiyoruz...

Personel, araç ve ekipmanlar saat 14:00 Girne Turizm Limanından yola çıkacaklardır...

Araçların ve ekibin tüm ulaşımını (Gidiş-Dönüş)

Taşımacılığı Filo Denizcilik Ltd. üstlenmiştir.

Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiye'mizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum...

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 4 araçlı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğünden 3 araçlı ekiplerimizden oluşturduğumuz 21 kişilik heyetimiz araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecektir.