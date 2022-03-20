Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e geçtiler!

(Kamalı Haber)

Beyarmudu içerisinde tespit edilerek tutuklanan ve ülkeye yada dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen zanlılar A.A. ve T.A.H. tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, olguları aktardı. Polis, 18.03.2022 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Gazimağusa’da, Suriye uyruklu A.A. (E-35) ve T.A.E. (E-42),Beyarmudu’nda tespit edilemeyen bir yerden Türkiye’ye gidebilmek amacı ile GKRY’den gizlice 1.Derece Askeri Yasak Bölge’ye girip ihlal ettikten sonra KKTC’ye geldiklerini anlattı. Polis, adı edilenlerin Beyarmudu köyü içerisinde tespit edilip, tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, konu şahısların 2015 yılı içerisinde GKRY’ye gitmek amacı ile Mersin’den bilmedikleri bir tekne ile GKRY de bulunan Baf Bölgesi’ne çıkış yaptıkları tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandıklarını, güneyde işsiz kaldıkları için ülkelerine dönmek için KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarını itiraf ettiklerini aktardı. Polis, Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yasal statüleri olmayan zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.