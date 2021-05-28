Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

"Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir”

Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Avrupa parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in basında yer alan açıklamalarını eleştirdi.

28 Mayıs 2021 Cuma 14:37
85 Okunma
"Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir”

Kızılyürek’in “AB’nin Kıbrıs Türklerini Türkiye’nin insafına bırakmaması gerekir” ifadesini Türklüğe karşı düşmanca tavır olarak niteleyen Bora, Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu üyeliğinin Kıbrıs Türkleri ile hiç bir ilgisi olmadığını savundu.

Bora açıklamasında, Kızılyürek için “Avrupa parlamentosuna Rumların oyları ile bize karşı durması ve bir Rum gibi tavırlarını ortaya koyması için seçilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bizim her şeyimizdir” diyen Bora, Türkiye olmasa Kızılyürek’in de bugün hayatta olamayacağını belirtti.

Açıklamasında Avrupa Birliği politikalarına da eleştiriler getiren Bora, “AB uluslararası hukuka ve kendi ilkelerine inanıyorsa 47 yıldan beri barış, huzur ve güven içerisinde devam eden ‘iki devletli’ yapıyı tanıyarak bölgedeki istikrara katkı koymak ve her şeyden önce 47 yıldan beri adadaki barış, huzur ve güveni sağlayıp devam ettiren Türkiye ye teşekkür etmesi gerekir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Niyazi KızılyürekKıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolej sınavına gireceklerin dikkatine
Kolej sınavına gireceklerin dikkatine
TÜK Tohumluk Materyal Ürünü İçin Başvuru Alıyor
TÜK Tohumluk Materyal Ürünü İçin Başvuru Alıyor
Hava Sıcaklığı 35 Derece Olacak
Hava Sıcaklığı 35 Derece Olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim