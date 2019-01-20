Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
banner40

Türkiye ‘yerli ve milli’ füze savunma sistemi üretecek

20 Ocak 2019 Pazar 13:16
Türkiye ‘yerli ve milli’ füze savunma sistemi üretecek

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 içinde ve yıl sonundan itibaren bugüne kadar geçen sürede meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

banner41
Toplantıda bilgi veren Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, “Önemli hava ve füze tehdidine maruz kalan ülkemiz için hava savunma sistemi, bir tercih değil, zorunluluktur. Rusya Federasyonu’ndan S-400 sistemleri tedariki ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Teknoloji transferi ve ortak üretim yoluyla, kendi milli sistemlerimizi geliştirmek üzere başlattığımız çalışmalar da müttefiklerimiz İtalya ve Fransa ortaklığı olan EUROSAM ile yürütülmektedir. Patriot’larla ilgili ise ABD tarafından verilen teklif kapsamında temaslar halen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından devam etmektedir.”dedi.

Aktop, “yrıca yerli ve milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projemiz SİPER’in de ilk adımını atmış bulunmaktayız.”ifadelerine yer verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti
Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti
Kızılyürek:Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için çalışacağım
Kızılyürek:Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için çalışacağım
Kuzey Kore'den kaçıp yıllarca Çin'de pornografik yayına zorlandılar
Kuzey Kore'den kaçıp yıllarca Çin'de pornografik yayına zorlandılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim