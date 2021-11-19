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Türkiye'yi yasa boğan ölüm

Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında kahreden haber geldi. Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 11:38
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Türkiye'yi yasa boğan ölüm
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 3 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

HER TAŞIN ALTI DİDİK DİDİK ARANDI

Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek, tarama yapmış, neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranmıştı. Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam etti.

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