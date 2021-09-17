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Türkiye’de 237 can kaybı, 27 bin 692 yeni vaka

Türkiye'nin 17 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

17 Eylül 2021 Cuma 21:08
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Türkiye’de 237 can kaybı, 27 bin 692 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Corona virüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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