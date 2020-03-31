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Türkiye’de askeri okullarda bulunan KKTC vatandaşlarının izin sorunu aşıldı

"Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunu çözebildik"

31 Mart 2020 Salı 13:59
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Türkiye’de askeri okullarda bulunan KKTC vatandaşlarının izin sorunu aşıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunun çözüldüğünü isteyenlerin gerek Türkiye'de gerekse KKTC'deki ailelerinin yanına dönebileceklerini belirtti.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Az önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı sayın Hulusi Akar ile görüştüm, Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunu çözebildik. Artık isteyen çocuklarımız gerek Türkiye’deki ailelerinin yanına gerekse buraya, KKTC’ye ailelerinin yanına dönebilecekler. Uzun bir süredir buradaki çok sayıda ailenin sıkıntı yaşadığı bu engelin aşılabilmiş olması haberini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bu sonucun alınabilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKoronavirüsCoronavirüsAsker
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