Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Türkiye’de ‘booking.com’ kararı

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili “haksız rekabet” davasında, mahkeme haksız rekabetin tespitine karar vererek, ”haksız rekabet” sebeplerinin ortadan kaldırılması ile 500 bin TL teminat yatırılması halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

18 Ekim 2019 Cuma 12:12
Türkiye’de ‘booking.com’ kararı

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, booking.com ile davacı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve bazı müdahil otellerin avukatları katıldı.

Dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek, taraflara son diyecekleri soruldu.

Davacı TÜRSAB’ın avukatları söz alarak, tüm itirazlarının sürdüğünü ifade ederek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Davalı ”booking.com”un avukatları ise davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, davanın kabulüne ve haksız rekabetin tespitine hükmetti.

Davalıların faaliyetlerinin ”seyahat acenteliği” faaliyeti olduğunun tespiti ile davalıların vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almadıklarını belirten mahkeme, davalının ”Dijital ve sabit iş yeri” açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari-hukuki denetimlerden kaçındığı ve iş şartlarına uymadığını kaydetti.

Mahkeme, davalıların otellerle imzaladığı sözleşmelerde ”Geniş MFN”, ”Fiyat ve Kontenjan Paritesi”, ”Minimum tahsisat” ve ”En iyi fiyat garantisi”ne ilişkin rekabete neden olan hükümlere yer verdikleri, yine davalıların booking.com internet sitesinden haksız rekabete neden olan reklamlara da yer vererek, haksız rekabete neden olduklarının tespitine karar verdi.

Davalının otellerle imzalamış olduğu sözleşmelerle “Geniş MFN”, ”Fiyat ve Kontenjan Paritesi”, ”Minimum tahsisat” ve ”En iyi fiyat garantisi”ne ilişkin tüm hükümlerin sözleşmeden çıkarılmasına hükmeden mahkeme, haksız rekabete neden olan reklamların booking.com internet sitesinden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, davalıların faaliyetlerinin ”seyahat acenteliği” faaliyeti olması nedeniyle 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu gereğince idari yaptırımların uygulanması için kararın bir örneğinin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı.

Haksız rekabete neden olan eylemlerin faaliyetin tamamen sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte olmaması, haksız rekabete neden olan aykırılıkların giderilmesi yoluyla engellenebileceğini dikkate alan mahkeme, “ölçülülük ilkesi” gereğince davalılar tarafından 500 bin TL nakdi teminatın yatırılması veya kesin-süresiz teminat mektubunun sunulması halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.

(BRT/NTV)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye‘booking.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti
2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti
‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı
‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim