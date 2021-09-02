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Türkiye’de En İyi İkinci Üniversite DAÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyada yaşanan genel düşüş ve listeye yeni eklenen 136 üniversiteye rağmen, 801-1000 bandından büyük bir yükselişle 501-600 bandında yer aldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 11:15
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Türkiye’de En İyi İkinci Üniversite DAÜ

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya’da yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), bugün Dünya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 

Sıralamada üniversiteler Eğitim, Araştırma, Bilgi Paylaşımı ve Uluslararası Bakış Açısı üzerinden değerlendirildi. 

TÜRKİYE’DE EN İYİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE DAÜ

DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 8. sıradan; Koç, Sabancı, Bilkent, Hacettepe, İTÜ, ODTÜ gibi üniversiteleri geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. 1. sırada ise 401-500 bandından Çankaya Üniversitesi yer aldı. 

Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) iki üniversite girdi. DAÜ her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de yine birinci sırayı elde etti. Kıbrıs adası genelinde listeye 5 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında 3. sırada yer aldı.

THE 2022 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford University elde ederken, ikinci sırayı California Institute of Technology ve Harvard University paylaştı. 
Bu yıl toplamda Bin 662 üniversite listeye girme başarısını gösterdi.
 
“TÜM DAÜ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan ve 501-600 bandına yerleştiğini görmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. 

Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kaliteli eğitim verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, üniversite olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, DAÜ’nün yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biri olduğunun altını çizdi. 

Prof. Dr. Hocanın, bu başarının elde edilmesini sağlayan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkür ederek, üniversitenin hızlı yükselişini ve büyümesini sürdüreceğini vurguladı. 

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Doğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜ
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