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Türkiye’de geliştirilen yeni patates çeşitlerinin deneme ekimi yapılacak

13 Ocak 2019 Pazar 13:24
Türkiye’de geliştirilen yeni patates çeşitlerinin deneme ekimi yapılacak

Türkiye’de yeni tescil edilen patateslerin ilk kez KKTC’de adaptasyon çalışmaları yapılacak.
Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak tarihinde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkmenköy İstasyonu’nda gerçekleştirilecek deneme ekimiyle, yeni patates çeşitlerinin ülkeye adaptasyonun incelenmesi ve ülkede mevcut ekimi yapılan çeşitlerle karşılaştırılması amaçlanıyor.

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Deneme ekiminin yapıldığı gün, konuyla ilgili olarak üreticilere eğitim de verilecek.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Patates Yetiştiriciliği Eğitiminde, patatesle ile ilgili yetiştiricilik, gübreleme ve bakım ile hastalık ve zararlılarla mücadele konuları anlatılacak.

Eğitim, saat 18.00’de Beyarmudu Belediyesi’nin Türkmenköy’deki Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alacak.
Patates Yetiştiriciliği Eğitimi, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Pırlak, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Levent Abdullah Ünlenen ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Güç tarafından verilecek.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyePtates
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