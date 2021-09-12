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Türkiye'de ilk olan araç KKTC'ye satıldı

Antalya'da yaşayan Ferda Atalay hayatını kaybeden ablasıyla kurduğu hayali yarım bırakmadı.

12 Eylül 2021 Pazar 17:38
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Türkiye'de ilk olan araç KKTC'ye satıldı

 Sahilde otururken 2 kişilik deniz otomobiline binemeyip ağlayan çocukları görünce 4 kişiliğini üretmek için ablası Ceyda Atalay (60) ile hayal kuran Ferda Atalay (56), ablasının vefatı üzerine, yarım kalan hayalini gerçekleştirdi. Atalay, ablasının adını yaşatmak için de 'Cey-Car' adını verdiği deniz otomobilini ihraç etmeyi hedeflediğini açıklarken, Türkiye'nin ilk 4 kişilik deniz otomobili olan deniz aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satıldı.

Antalya'da sahilde otururken 2 kişilik deniz otomobiline binemeyip ağlayan çocukları görünce 4 kişiliğini üretmek için ablası Ceyda Atalay (60) ile hayal kuran Ferda Atalay (56), ablasının vefatı üzerine, yarım kalan hayalini gerçekleştirdi. Atalay, ablasının adını yaşatmak için de 'Cey-Car' adını verdiği deniz otomobilini ihraç etmeyi hedefliyor.

Ticaretle uğraşan bir çocuk annesi Ferda Atalay, bir süre önce emekli oldu. Atalay, 112 Acil Sağlık Ekibi'nde görevli ablası doktor Ceyda Atalay ile sahilde otururken, 2 kişilik deniz otomobiline binenlerin yanında, binemediği için ağlayan çocukları görünce, aracın 4 kişiliğini üretmek için fikir alışverişinde bulundu. Emeklilikten de sıkılan Atalay, bir süre sonra bu otomobilleri yapabileceklerini ablasına anlattı.

Atalay kardeşler, deniz otomobili üretmek amacıyla araştırma yapıp, üretim için Döşemealtı'nda bir atölye buldu. Ancak pankreas kanseriyle mücadele eden Ceyda Atalay, geçen 30 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Üzüntü yaşayan Ferda Atalay, ablasıyla kurduğu hayali gerçekleştirmek için işin başına geçti.

KKTC'YE SATILDI

Tüm çalışmaları yapılan ilk otomobil, bir haftada tamamlandı. Atalay, üretilen deniz otomobiline ise beraber hayal kurdukları ablasının isminin yaşaması için 'Cey-Car' adını verdi. Görünümüyle bir otomobili andıran deniz aracının hız göstergesi, farları, stop lambaları, vitesi bulunuyor.

Jet-ski motoruyla denizde süratle hareket eden deniz aracından 7 adet üretildi. Türkiye'nin ilk 4 kişilik deniz otomobili olan deniz aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satıldı. Motorsuz satılan aracın fiyatı ise 90 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor.

Kadın girişimci olarak destek gördüğünü belirten Ferda Atalay, "Bu 4 kişilik deniz aracımız polyesterden yapılıyor. Tekne gibi deniz üzerinde hareket ediyor. Bir ürün tüm aksesuarlarını koyduğumuz şekliyle neredeyse bir haftada imal edilebiliyor. Daha önce ticaretle uğraşıyordum zaten. Emekli olduktan sonra bir süre çalışmaya ara verdim ama evde oturmak çok sıkıcı geldi. Pandemi sürecinde bir istihdam yaratayım istedim" dedi.

Son Güncelleme: 12.09.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFerda Atalay
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