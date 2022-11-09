"Türkiye’deki her ilerlemenin yansımasını KKTC'de görmek istiyoruz"

Ülkede temaslarda bulunan ve toplu açılışlara katılan Fuat Oktay, BRT’de özel yayına katıldı. Oktay, Kıbrıs sorununu “Maraton” diye niteleyerek başladığı konuşmasında, “Burada bir devlet vardır. Kıbrıs Türkü adadadır. Ana unsurdur. Asla azınlık değildir. Hiçbir şey dilenecek durumda değiliz. Hakkımızı er geç birlikte alacağız. Türkiye tehditle iş yapmaz ancak hakların gasp edilmesi söz konusu olduğunda da hiçbir şeyden korkmaz” dedi.

- “Söz milletindir’ denilen bir dönemdeyiz”

Kıbrıs sorununun TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la farklı bir yöne evirildiğini söyleyen Oktay, Kıbrıs konusunda Türk devletinin her dönem iyi niyetini koruduğunu ve anlaşma için her türlü şeyi denediğine işaret etti.

Karşı tarafın uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türküne verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı Kıbrıs konusunda, ‘Yeter artık, söz milletindir’ dönemine girildiğini ifade eden Oktay, Kıbrıs’ta çözümün egemen iki eşit devlet temelinde olabileceğini vurguladı.

Oktay, “Burada bir devlet vardır. Kıbrıs Türkü adadadır. Ana unsurdur. Asla azınlık değildir. Hiçbir şey dilenecek durumda değiliz. Hakkımızı er geç birlikte alacağız” dedi.

-“Her şeyden önce gelen güvenliktir”

Bölgedeki silahlanmaya yönelik iş birliklerini yakından takip ettiklerini ve endişelerini en üst düzeyde dile getirdiklerini belirten Oktay şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta silahlanma kimsenin faydasına değildir. Bizim garantörlüğümüz güvenlikle başlar. Tabi ki diğer alanlarda katkılarımız devam edecek ama her şeyden önce gelen güvenliktir. Bu güvenliğin garantisini zaten verdik. Amerika da, Yunanistan da, Rumlar da bunu biliyor. Biz tehditle iş yapmayız. Tehdit ederlerse, bu azmimizi ve kararlılığımızı artırır. Söz konusu vatanımız, haklarımızın gasp edilmesi olduğunda hiçbir şeyden korkmayız, hiçbir şeyden çekinmeyiz. Bunun altı açıktır. Sonu nereye varır çekinmeyiz. İlgili devletlerin bu gerçeği, silahsız bir adanın her iki devletin de faydasına olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor”

-KKTC’de turizm güçlü, bunu ileriye götürmek istiyoruz”

Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğine de değinen Oktay, Türkiye’nin bu yıl 50-60 milyon turist ağırladığını ve 40 milyar dolarlık geliri geride bırakacaklarını söyledi. Oktay, “KKTC’nin bundan pay almaması düşünülemez. Turizm Bakanlığı tanıtım faaliyetlerine KKTC’yi ekledi. KKTC’de turizm güçlü, bunu ileriye götürmek istiyoruz” dedi.

Fuat Oktay, ülkedeki tarım potansiyelinin de yok sayılamayacağını belirterek, Mesarya’nın bir an önce suya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Oktay, “Yatırımla ilgili bütçeyi hazırladık. Bu konuda bir gün bile geç kalınmamalı. Hükümet, Meclis, ilgili bürokratlar, çiftçiler ve arazi sahipleri de bu bilinçle hareket etmeli” dedi.

Türkiye’deki her ilerlemenin KKTC’ye yansımasını istediklerini belirten Oktay, dünyada krizle boğuşurken Türkiye’nin kalkınma ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Oktay, şöyle devam etti:

“Bir refah adası oluşturmada kararlayız. Sabırla, inatla bunun üzerine gideceğiz. Refahı artan Kıbrıs’ın tanıması çok daha hızlı ve kolay olacaktır. KKTC’de de bu arzu, iştah ve kararlığın artırılması gerek. Bunu dışardan anlatamayız. Bu içerden olmalı. Önümüzdeki aylarda seçim var. KKTC’nin seçimleri bitmez. Bu projelerin tüm siyasi partiler tarafından seçim meydanlarında konuşulmasını isterim… ”

KKTC’nin Türkiye’nin ana gündemi olduğunu da ifade eden Oktay, “Buradaki olumsuzluklara değil, fırsatlara odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.