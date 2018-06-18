Türkiye’deki seçimler için oy kullanmada bugün son gün

Gözde Süreç Sarı
KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, cumartesi günden itibaren bugün de dahil olmak üzere üç gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde oylarını kullanıyor.
Demirci, katılım oranından memnun olduklarını dile getirerek, vatandaşların barışçıl ve sakin bir ortamda demokratik haklarını kullandıklarını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Seçimin ikinci tura kalması durumunda KKTC’deki TC vatandaşları, 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda ikinci tur için tekrar oy verecek.