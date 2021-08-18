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"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürü Burhan Ersoy KKTC’ye yaptığı ziyaret çerçevesinde heyetiyle birlikte bugün Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı makamında ziyaret etti.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:29
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"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”

Ziyarette Ersoy ve heyeti Türkiye Cumhuriyeti’nde vakıfların işleyişini, çalışmalarını ve projelerini Bakan Arıklı’ya aktarırken, Arıklı Kıbrıs Türk Vakıflar kurumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada vakıflar kurumumun önemine değinerek, yıllarca var olan yağmalamaya da dikkat çekti.

Maraş olmak üzere birçok vakıf malının yıllardan bu yana yağmalanmaya devam ettiğini ve bunun çok üzücü olduğunu kaydetti.

Arıklı ayrıca şunları söyledi:

“Çok ucuza kiralanan vakıf malları fahiş fiyatlarla başkalarına kiralanıyor, bu bir yağmadır. Ancak bizim bu düzeni değiştirecek siyasi irademiz ne yazık ki politikacılarımız da yok. Üzücüdür ki bugün KKTC Vakıflar idaresi elde edeceği gelirin neredeyse %5ni elde edebiliyor. Dolayısıyla hak ettiği geliri elde edemeyince etkili olamıyor. Vakıf yöneticilerinin elleri kolları bağlı kalıyor. Yöneticiler neler yapılmasını biliyor ancak yapamıyor. Ben de bu gerçekten büyük bir ıstırap duyuyorum. Öte yandan Din işleri ve Vakıfların birbirinden kesinlikle ayrılması gerekiyor. Bunun içinde anayasal değişliğe ihtiyaç var. Ayrıca eski eserlinin restorasyonu konusunda da Türkiye ile bir protokol yapılabilir, Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:49
Anahtar Kelimeler:
Burhan ErsoyErhan Arıklı
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