Türkiye’den 30 bin PCR test kiti hibe

Türkiye’nin Bangladeş, Gürcistan ve KKTC’ye koronavirüs salgınıyla mücadele için maske, ventilatör, ve test gibi gibi sağlık malzemeleri hibe etmesine iliştin anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan uluslararası anlaşmalara göre Türkiye’nin hibe edeceği ülkeler ve sağlık malzemeleri şöyle:

Bangladeş: 20 adet ventilatör, 10 bin adet tulum, 10 bin adet önlük, 20 bin adet N95 maske, 2 bin adet siperlik, 5 bin adet koruyucu gözlük

Gürcistan: 20 adet ventilatör, 50 bin adet PCR test kiti, 2 bin kutu plaquenil tablet, 4 bin kutu Favipiravir, 2 bin kutu Linezolid, 2 bin kutu Meropenem, 2 bin ampul Dexametazoni, 50 bin adeü cerrahi maske, 5 bin adet N95 maske, 5 bin adet eldiven, bin adet siperlik, bin adet gözlük

KKTC: 30 bin adet SARS- Cov- PCR test kiti, 30 bin adet viral nükleik asit izolasyon test kiti